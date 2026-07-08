सालों बाद मिला अनमोल खजाना

एक शख्स द्वारा खजाने की खोज ने सबको हैरान कर दिया है. 69 साल का ये शख्स ब्रिटेन के वेल्स में रहता है. उसका नाम पीटर ह्यूजेस बताया जा रहा है. पीटर ने करीब 21 साल तक लगातार एक ही समुद्री तट पर खोजबीन की. वे हजारों घंटे मारगम बीच पर अपने मेटल डिटेक्टर के साथ जाते रहे. कई बार उन्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. आखिरकार समुद्र में आए तेज तूफानों के बाद जब रेत हटने लगी तो धीरे-धीरे उन्हें सोने-चांदी के सिक्के और कई ऐतिहासिक वस्तुएं मिलने लगीं. पीटर का कहना है कि खोज का रोमांच ही उन्हें बार-बार उसी जगह लौटने के लिए प्रेरित करता रहा. बीबीसी में छपी खबर के अनुसार, उनकी इस लंबी मेहनत ने इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण जहाजी खजाने को दुनिया के सामने ला दिया, जिसे अब आम लोग भी संग्रहालय में देख सकते हैं.