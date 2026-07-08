आम लोग देख सकेंगे यह विरासत
इतिहास प्रेमियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है कि यह पूरा संग्रह अब स्वानसी स्थित नेशनल वॉटरफ्रंट म्यूजियम में पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया है. संग्रहालय के अधिकारियों का कहना है कि यह केवल सोने-चांदी के सिक्कों का संग्रह नहीं है, बल्कि इसके पीछे उस दौर के नाविकों, व्यापारियों, लुटेरों, स्थानीय शासकों, तस्करों और यहां तक कि जादूटोना के आरोप झेलने वाली एक महिला की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं. संग्रहालय के विशेषज्ञों का मानना है कि इस खजाने के जरिए लोग 16वीं सदी के समुद्री व्यापार, जहाजी जीवन और उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे.