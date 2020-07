1 / 16

Marina Kuwar will seen in Virgin Boys एक्ट्रेस मरीना कुंवर अपने वेब सीरीज वर्जिन ब्वॉयज को लेकर उत्साहित हैं. मरीना ने कहा है कि मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि लोग मेरे किरदार और स्टोरी को किस प्रकार स्वीकार करते हैं. मैं इस तरह के अवसर के लिए लंबे समय से इंतजार कर रही थी. मैं सच में काफी मुश्किल समय देखा है और काफी उतार चढ़ाव से गुजरी हूं. मुझे लगता है कि कर्मा खुद ही सारी चीजे बयां करता है और इंडस्ट्री अब उन लोगों को मौके देने लगी है जो सच में अभिनय से प्यार करते हैं और योग्य हैं. मरीना कुंवर Marina Kuwar दरअसल उस समय सुर्खियों में आ गई थी, जब गायक सोनू निगम ने टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार को फटकारते हुए मरीना का नाम लिया था. जिसके बाद मरीना ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए स्वीकार किया था कि वह किसी अवांछित घटना की वजह डिप्रेशन से जूझ रही हैं. फोटो साभार इंस्टाग्राम