इस देश में शादी को लेकर है अनोखा कानून

शादी आमतौर पर हमारी जिंदगी के सबसे यादगार पलों में एक होता है. दुनियाभर के अलग-अलग धर्म और संप्रदाय में शादी करने के अलग-अलग नियम हैं. इसके तहत लड़का-लड़की जिंदगीभर साथ रहने की रस्में निभाते हैं. कुछ देशों में सेम सेक्स मैरिज को भी कानूनी मान्यता दी गई है. यानी दो लड़के या दो लड़कियां आपसी सहमति से शादी कर सकते हैं. धर्म, संप्रदाय या देश कोई भी हो... शादी करने के लिए दो लोगों का जिंदा होना जरूरी होता है. लेकिन, दुनिया में एक ऐसा देश भी है, जहां शादी करने के लिए पार्टनर का जिंदा रहना जरूरी नहीं है. इस देश में मुर्दे के साथ भी शादी की जा सकती है. वो भी धूमधाम के साथ.