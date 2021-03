2 / 8

what is the price of alto 800 top model सबसे पहले तो मारुति ऑल्टो 800 के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं. मारुति ऑल्टो प्राइस price of alto 800 top model 2.99 लाख रुपये से शुरू होकर 4.48 लाख रुपये एक्स शोरूम दिल्ली तक जाते हैं. मारुति ऑल्टो 800 का टॉप मॉडल Alto 800 LXI O CNG है जिसकी कीमत 4.48 लाख रुपये है. इस टॉप मॉडल की ओन रोड कीमत in नई दिल्ली 494931 रुपये है.