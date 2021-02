1 / 11

Maruti Swift Dzire vs Maruti Baleno Which is Better मारुती सुजुकी की कारें भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक हैं. लेकिन इसकी दो कारों के बीच अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी कार बेहतर है और कौन सी कम बेहतर हम बात कर रहे हैं मारुती स्विफ्ट डिजायर बनाम मारुती बलेनो Maruti Swift Dzire vs Maruti Baleno की.