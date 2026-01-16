मैरी कॉम पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में

बॉलीवुड और स्पोर्ट्स सेलेब्स की लाइफ में प्यार, धोखा, शादी और तलाक की खबरें आना आम बात है. इसी बीच बॉक्सिंग से अपने देश का नाम रोशन करने वाली मैरीकॉम अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई है. उन्होंने अपने एक्स हसबैंड के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. मैरी के बयानों से सोशल मीडिया पर उबाल आ गया है. लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और खरी-खोटी सुना रहे हैं. प्लेटफॉर्म एक्स पर @ocjain4 पर मैरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैरी अपने पति को चीटर बताते हुए कह रही है कि वो उनकी कमाई खाता है.