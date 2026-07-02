गांव में मिला खजाना

फ्रांस के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित सेनोन गांव में पुरातत्वविदों ने खुदाई के दौरान एक ऐसी खोज की है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच है. यहां जमीन के नीचे दबे तीन बड़े मिट्टी के बर्तनों में हजारों प्राचीन रोमन सिक्के मिले हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इन सिक्कों की कुल संख्या 40 हजार से अधिक हो सकती है. यह खोज सिर्फ एक खजाना मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि इससे रोमन साम्राज्य के आर्थिक जीवन, लोगों की बचत की आदतों और उस दौर के इतिहास के कई नए रहस्यों से पर्दा उठ सकता है.