खुदाई में हाथ लगा खजाना
zmescience.com में छपी रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस के राष्ट्रीय पुरातत्व संस्थान की टीम सेनोन गांव में करीब 1,500 वर्गमीटर क्षेत्र में खुदाई कर रही थी. इसी दौरान उन्हें जमीन के नीचे दबे तीन बड़े मिट्टी के बर्तन मिले, जिनमें हजारों कांस्य और तांबे के रोमन सिक्के भरे हुए थे. पहले बर्तन में ही करीब 23 से 24 हजार सिक्के मिले, जबकि बाकी दोनों बर्तनों को मिलाकर कुल संख्या 40 हजार से भी अधिक होने का अनुमान लगाया गया है. यह हाल के वर्षों में यूरोप में मिले सबसे बड़े रोमन सिक्का-भंडारों में से एक माना जा रहा है.