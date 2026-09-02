जो हुआ उसके लिए छह महीने तक थेरेपी ली

आखिरकार वलेचा ने एक्टिंग छोड़ दी और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपना करियर बनाया. हालांकि, उन्होंने कहा कि वे यादें उनके मन में गहराई तक बसी हुई थीं. थेरेपी से उन्हें बचपन से दबाए रखे गए उन अनुभवों का सामना करने में मदद मिली और उन्होंने छह महीने तक थेरेपी ली, जिससे उन्हें ट्रॉमा की गंभीरता को समझने और राहत महसूस करने में मदद मिली. अब, वलेचा ने अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बात करने का फैसला किया है, ताकि लड़कों और बच्चों के साथ होने वाले शोषण के बारे में बनी चुप्पी को तोड़ा जा सके.