बचपन में रवि वलेचा बनते थे अमिताभ बच्चन
वलेचा कई फ़िल्मों में अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल निभाने के लिए जाने जाते थे और उन्होंने 'अमर अकबर एंथनी', 'कुली', 'मिस्टर नटवरलाल', 'फ़कीरा', 'तुम्हारे बिना', 'खुद्दार', 'नास्तिक', 'परिचय', 'यादों की बारात', 'कर्ज़', 'सीता और गीता' और 'देश प्रेमी' जैसी मशहूर फ़िल्मों में काम किया. चाइल्ड एक्टर के तौर पर सफल करियर के बावजूद, उनका कहना है कि पर्दे के पीछे के अनुभवों की वजह से उन्हें दशकों तक ट्रॉमा झेलना पड़ा. आइए जानते हैं उन्होंने इसे लेकर क्या कुछ कहा है.