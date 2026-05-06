इन 4 राशियों के लिए अशुभ है खप्पर योग!

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मई की शुरुआत खप्पर योग के साथ हुई है जिसे एक अशुभ योग माना जाता है. जब मंगल, शनि, सूर्य और राहु जैसे सभी क्रूर ग्रह एक साथ इकट्ठा होते हैं तब खप्पर योग का निर्माण होता है. बता दें कि यह योग 29 जून 2026 तक रहेगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार खप्पर योग मिथुन, कन्या, मकर और मीन राशि वालों के जीवन में अशुभ प्रभाव डालेगा. ऐसे में यदि कुछ उपाय अपनाए जाएं तो खप्पर योग के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है. आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में. (Photo Credit- AI)