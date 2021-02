1 / 13

टीम इंडिया के बैट्समैन Mayank Agarwal का आज जन्मदिन है. आज वह 30 साल के हो गए. इस मौके पर उनकी पत्नी Aashita Sood ने उन्हें विश करते हुए बेहद खूबसूरत मैसेज लिखा है. उन्होंने लिखा है कि You are my light at the end of the tunnel. Love you forever and always. मयंक अग्रवाल की पत्नी पेशे से एक वकील हैं. सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम पर वह खूब एक्टिव हैं. पत्नी के अलावे टीम इंडिया के कई अन्य खिलाड़ियों ने भी मयंक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. बीसीसीआई ने मयंक के जन्मदिन पर 2019 में साउथ अक्रीका के खिलाफ खेली गई उनकी 215 रनों की पारी का वीडियो पोस्ट किया है. मयंक अभी मौजूदा टेस्ट टीम के हिस्सा हैं. वह इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई सीरीज के लिए चेन्नई में हैं. आज इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के चौथे दिन ही भारत ने मेजबान टीम को बड़े रनों के अंतर से हराया है. मयंक 2018 इंडियन टेस्ट टीम के हिस्सा बने थे. तब से अब तक वह 14 टेस्ट मैच खेल चुके हैं. उन्होंने 1052 रन बनाए हैं. इसमें उनके तीन शतक और चार अर्ध शतक हैं. उन्होंने 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ 243 रनों की पारी खेली थी. मयंक ने टीम इंडिया के लिए अब तक 5 वनडे खेला है.