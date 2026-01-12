किस बीमारी में नहीं मिलता मेडिक्लेम?
मेडिक्लेम में कई चीजें शामिल नहीं होती हैं. किसी भी तरह की प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल, इम्प्लांट, आससीटी या कॉस्मेटिक करेक्शन कवर नहीं होता.जन्मजात बीमारी या जेनेटिकल डिसऑर्डर से पीड़ित होने पर मेडिक्लेम नहीं मिलता है. इनफर्टिलिटी, IVF में भी मेडिक्लेम कवर नहीं मिलता.अगर आप HPV, HIV, सिफलिस, हर्पिज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी भी मेडिक्लेम में कवर नहीं होती. इसी तरह पॉलिसी शुरू होने के 30 दिनों के अंदर किसी बीमारी के लक्षण दिखते हैं, तो ये भी मेडिक्लेम में कवर नहीं किया जाता.