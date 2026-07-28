कैसे जमा होता है मरकरी, समझें पूरा प्रासेस?

मरकरी एक हेवी मेटल है जो पूरे इकोसिस्टम में कम लेवल पर नैचुरली मौजूद होता है. ज्वालामुखी और टेक्टोनिक एक्टिविटी से एटमॉस्फियर में मरकरी वेपर निकलते हैं, जहाx से उन्हें धीरे-धीरे समुद्र में मौजूद छोटे पौधे, जिन्हें फाइटोप्लांकटन कहते हैं, एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं. इनमें से कुछ पौधे मछलियां खा जाती हैं, और मरकरी फ़ूड चेन में जमा हो जाता है, जबकि दूसरे मर जाती हैं और अपने फंसे हुए मरकरी को समुद्र की तलहटी में ले जाते हैं. इंसानी दखल के बिना, मरकरी का यह नैचुरल जमाव आम तौर पर सेफ़ रेट के अंदर रहता है ताकि फ़ूड चेन में जाने वाला लेवल टॉक्सिक न हो जाए. हालांकि, कोयला जलाने और मेटल प्रोसेस करने जैसी इंसानी एक्टिविटी से भी मरकरी बड़ी मात्रा में एटमॉस्फियर में निकलता है.