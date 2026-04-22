Men And Women Brain Function Do The Similar Work Neurologists Have Revealed Many Secrets 8389430
क्या महिलाओं और पुरुषों का दिमाग एक जैसा काम करता है? न्यूरोलॉजिस्ट ने खोले इससे जुड़े कई राज
Men And Women Brain Do Similar Work: महिलाओं और पुरुषों का दिमाग किस तरह से काम करता है? क्या सोचने का तरीका एक ही होता है या उसमें अंतर होता है, इस सवाल को लेकर लोगों के मन में कई सारी चीजें चलती रहती हैं. आज भी ये आम लोगों के बीच चर्चा का एक विषय बना ही रहता है. इस सावल को लेकर एक न्यूरोलॉजिस्ट ने कई सारे राज खोले हैं और बताया है कि कैसे दोनों का दिमाग काम करता है?