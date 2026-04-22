महिलाओं और पुरुषों का दिमाग

सोशल मीडिया पर आपने भी कई लोगों को ये सुनते देखा होगा कि अरे भाई महिलाओं का दिमाग तो बहुत ही तेज है क्या वाकई में महिलाओं और पुरुषों का दिमाग अलग-अलग होता है? इस सावल के जवाब में न्यूरोलॉजिस्ट (डॉ. श्वेता अदतिया) ने एक पॉडकास्ट में बताया है कि दोनों के दिमाग का काम अलग-अलग तरीके से होता है.