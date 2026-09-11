क्या है बुध ग्रह के सिकुड़ने का कारण?

सीएनएन में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, बुध एक पथरीला ग्रह है, जो लगभग 4.5 अरब साल पहले गैस और धूल के घूमने से बना था. नया ग्रह पहले से ज्वालामुखी के लावे की तरह गर्म होता है. लेकिन इसकी टक्कर सूर्य के चारों ओर घूमने वाली अंतरिक्ष चट्टानों से भी होती रहती थी, जिससे यह ज्यादा गर्मी पैदा करता और ऊर्जा निकालता. जैसे-जैसे समय के साथ इन ग्रहों से गर्मी निकलती है, बुध जैसे ग्रहों के अंदरूनी हिस्से सिकुड़ जाते हैं. शोधकर्ताओं का कहना है कि ज़्यादा सिकुड़ने का मतलब हो सकता है कि बुध का धातु का कोर बड़ा हो, धातु के कोर में सिलिकॉन जैसे हल्के तत्व कम मिले हों, या शुरुआत में तापमान ज़्यादा रहा हो.