क्यों है अब छोटे बम बनाने की जरूरत

कै यी के मुताबिक युद्ध में काम करने वाले ड्रोन मुख्य रूप से दो कैटेगरी में आते हैं: या तो आत्मघाती डिवाइस या वे जो टोही और हमले के ऑपरेशन करने के लिए बनाए गए हैं. यूक्रेनी सेना अपने टोही और हमलावर ड्रोन को कई तरह के छोटे कैलिबर के हवाई बमों से लैस करती है. कै ने कहा कि चालक दल वाले विमान लंबी दूरी के, बड़े और क्लस्टर लक्ष्यों पर हमला करने के लिए गोला-बारूद ले जा सकते हैं, लेकिन छोटे ड्रोन उन गोला-बारूद के आकार और वजन को मैनेज करने में असमर्थ हैं. इसलिए, छोटे और माइक्रो आकार के बम विकसित करना ड्रोन की युद्ध क्षमताओं का विस्तार करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा बन जाएगा.