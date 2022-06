2 / 6

कार नहीं, चार पहिया बोलो

दिखने में यह कार जैसी है लेकिन इसको बनाने वाली कंपनी इसको कार नहीं मानती है. कंपनी कहती है कि दिस इज नॉट अ कार This is not a car, मतलब साफ है कि कंपनी खुद इसे कार नहीं मानती है. इसे कार और मोटरसाइकिल के बीच में रखा गया है.