Micromax ने स्मार्टफोन मार्केट में वापसी कर ली है. कंपनी ने 3 नवंबर को देश में दो स्मार्टफोन Micromax In Note 1 और Micromax In 1B लॉन्च किए. इनमें Micromax In 1B एंट्री लेवल और Micromax In Note 1 बजट सेगमेंट में बाजार में उतारा गया है. माइक्रोमैक्स के एंट्री लेवल स्मार्टफोन की मार्केट में सीधी टक्कर शाओमी, रियलमी, ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियों के एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स से होगी. आइए आपको माइक्रोमैक्स के सस्ते स्मार्टफोन Micromax In 1B की खास बातें बताते हैं.