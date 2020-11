1 / 11

Micromax IN Note 1 Sale Today इंडियन स्मार्टफोन निर्माता Micromax ने हाल में अपनी Inसीरीज के साथ दोबारा स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री की है. कंपनी ने इस नई सीरीज के तहत दो फोन Micromax In Note 1 और Micromax In 1B लॉन्च किए हैं. इनमें से एक फोन Micromax IN Note 1 की आज 24 नवंबर पहली फ्लैश सेल है. आइए आपको माइक्रोमैक्स के इस फोन की कीमत, ऑफर्स, खूबियों और सेल की डीटेल के बारे में बताते हैं.