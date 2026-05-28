पृथ्वी पर जीवन का आधार है सूरज

सूरज हमारे सौर मंडल के अस्तित्व का सोर्स है. अगर इसे ग्रहों का राजा कहा जाए, तो गलत नहीं होगा. पृथ्वी पर जीवन का आधार भी सूरज ही है. ये हमें ऊष्मा, प्रकाश और जीवन रक्षक ऊर्जा देता है. इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती. यूं तो हर दिन सूरज उगता है. शाम होते-होते डूब जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर कुछ ऐसी जगहें भी हैं, जहां गर्मियों में कई दिनों बल्कि महीनों तक सूरज डूबता ही नहीं? वहां आधी रात में भी ऐसा उजाला रहता है जैसे शाम के 5 बजे हों. इस स्थिति को मिडनाइट सन कहते हैं.