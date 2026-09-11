अमीरों का खाने पर कितना खर्च होगा?

न्यू ऑरलियन्स में ट्यूलेन यूनिवर्सिटी की पहली लेखक और पर्यावरण इंजीनियर जी जू किम कहती हैं, यह स्टडी दिखाती है कि भविष्य में खाने-पीने, ऊर्जा और पानी की कमी के लिए कोई एक वजह ज़िम्मेदार नहीं है. आय महत्वपूर्ण है. कीमतों में बढ़ोतरी का असर सभी पर पड़ेगा, पर एक जैसा नहीं. दक्षिणी अफ्रीका में, जहां सबसे गरीब लोगों को 2050 तक अपनी कमाई का 49.6 प्रतिशत हिस्सा खाने-पीने पर खर्च करना पड़ सकता है, वहीं उस इलाके के सबसे अमीर लोगों को सिर्फ़ 5.5 प्रतिशत खर्च करना होगा. (photo credit, AI)