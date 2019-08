1 / 14

लगता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस मिनिषा लांबा के दिन लद गए हैं. 2005 में फिल्म यहां Yahaan से फिल्मी सफर शुरू करने वाली मिनिषा ने हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड Honeymoon Travels Pvt. Ltd. , बचना ए हसीनों Bachna Ae Haseeno, वेल डन अब्बा Well Done Abba और भेजा फ्राई 2 Bheja Fry 2 जैसी फिल्मों में काम किया है. वह 2014 में बिग बॉस Big Boss की कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं. उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है. लेकिन लगता है कि अब बॉलीवूड में उनकी पूछ कम हो गई है. तभी तो इन दिनों वह अपने इंस्टाग्राम पर बेहद हॉट तस्वीरें शेयर कर रही है. आप भी देखिए इस खूबसूरत एक्ट्रेस की कुछ हॉट तस्वीरें. सभी फोटो इंस्टाग्राम