1 / 10

Who is Madhuri Yadav in Mirzapur 2. ऐमजॉन प्राइम पर इन दिनों चल रहे सीरीज Mirzapur 2 की खूब चर्चा है. ऐसा हो भी क्यों न. इस सीरीज का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार जो था. Mirzapur Season 1 को नवंबर 2018 में रिलीज किया गया था. Mirzapur 2 में भी मिर्जापुर1 की स्टोरी आगे बढ़ रही है. इसमें सभी कैरेक्टर्स ने दमदार तरीके से अपना किरदान निभाया है. वैसे इस दूसरे सीजन में कुछ नए कैरेक्टर्स भी हैं. जैसे Robin की भूमिका में Priyanshu Painyuli, Shakuntala Shukla की भूमिका में Meghna Malik, Saloni Tyagi की भूमिका में Neha Sargam, Dadda Tyagi की भूमिका में Lilliput और Madhuri Yadav की भूमिका में Isha Talwar के नाम प्रमुख हैं. दूसरे सीजन में Madhuri Yadav की भूमिका में Isha Talwar की भूमिका की खूब चर्चा हो रही है. वह अपेक्षाकृत कम समय के लिए स्क्रीन पर दिख रही हैं लेकिन उनका कैरेक्टर काफी दमदार है और वह उसकी छाप छोड़ने में भी कामयाब होती हैं. एक चुनावी रैली से सीरीज में एंट्री करने वाली माधुरी यादव यानी ईशा तलवार एक मंझे हुए राजनेता की तरह खुद को सीएम के लिए नॉमिनेट करवाती है. यह देखना काफी मजेदार है. वैसे उनका मुन्ना त्रिपाठी के साथ रिश्ते बनाने और फिर शादी का पार्ट भी कम मजेदार नहीं है. लेकिन हम आपको माधुरी यादव के बारे में यहां सब कुछ नहीं बताएंगे. इसके लिए तो आपको सीरीज ही देखनी होगी. हां. हम इतना जरूर करेंगे कि माधुरी यानी ईशा तलवार की कुछ खूबसूरत तस्वीरें आपको रूबरू कराएं. सभी तस्वीरें इंस्टाग्राम से