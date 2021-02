1 / 10

Mirzapur actress Rasika Dugal Beena tripathi latest hot and sexy Photoshoot see latest glamours picsप्रकाश झा की फेमस और विवादित वेब सीरीज मिर्जापुर में कालीन भैया की बीवी यानी रसिका दुग्गल ने जमकर हॉट सीन दिए हैं. यही नहीं उन्हें इसके लिए अवार्ड भी मिला. हाल ही में रसिका ने एक फोटोशूट कराया है जिसमें वो डेनिम ड्रेस में नज़र आ रही हैं. उन्होंने इन तस्वीरों के कैप्शन में लिखा A day for dreams. बता दें मिर्जापुर में बीना के इस किरदार में सबसे बड़ी बात थी कि उन्हें अपनी सेक्स को लेकर डिजाइर पता थी. और वो इसे पूरा भी करती थीं फिर वो चाहे कालीन भैया हो. मुन्ना त्रिपाठी या फिर बाऊजी. रसिका की असल जिंदगी की बात करें तो वे अलगअलग करिदार निभाना में विश्वास रखती हैं. झारखंड के जमशेद पुर में जन्मीं रसिका ने यूं तो कई फिल्में की हैं लेकिन मिर्जापुर में बीना त्रिपाठी से अब वो लोगों की जुबान पर हैं. देखिए Rasika Dugal Hot Pics