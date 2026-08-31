जीवन बीमा योजना

'जीवन बीमा योजना' एक आने वाली हिंदी डार्क क्राइम-कॉमेडी थ्रिलर फ़िल्म है, जो 4 सितंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. अभिषेक डोगरा के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म में अरशद वारसी पहली बार डबल रोल में नज़र आएंगे, जिसमें वे हमशक्ल 'जीवन' और 'भीमा' का किरदार निभा रहे हैं. कहानी एक ऐसे जोड़े के इर्द-गिर्द घूमती है जो कर्ज़ में डूबे होने के कारण जीवन की मौत का नाटक करने और जीवन बीमा का पैसा पाने के लिए भीमा की लाश का इस्तेमाल करने की योजना बनाते हैं, लेकिन बाद में वे खुद ही हीरों की तस्करी करने वाले एक खतरनाक गिरोह के जाल में फंस जाते हैं. फ़िल्म में संजीदा शेख, विजय राज, बृजेंद्र काला, पूजा चोपड़ा और अतुल परचुरे भी अहम भूमिकाओं में हैं.