घमासान
'घमासान' एक आने वाली हिंदी क्राइम-ड्रामा थ्रिलर फ़िल्म है, जो 11 सितंबर, 2026 को खास तौर पर ZEE5 पर रिलीज़ होगी. तिग्मांशु धूलिया के निर्देशन में बनी यह फ़िल्म बुंदेलखंड की ऊबड़-खाबड़ घाटियों की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें प्रतीक गांधी के निभाए IPS/STF अधिकारी आदित्य सिंह और अरशद वारसी के निभाए खूंखार डकैत महाराज के बीच ज़बरदस्त टकराव को दिखाया गया है. पुलिस और अपराधी की आम कहानियों से हटकर, यह फ़िल्म नैतिक रूप से जटिल दुनिया में सत्ता, राजनीति, जातिगत भेदभाव, वफ़ादारी और अस्तित्व की लड़ाई जैसे मुद्दों को दिखाती है. फ़िल्म की कास्ट में इशिता दत्ता, राजपाल यादव, जतिन गोस्वामी और दीपराज राणा भी शामिल हैं.