Miss India 2015 contestant and model Diksha Singh to contest UP Panchayat Election 6 साल पहले फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट रहीं दीक्षा सिंह उत्तर प्रदेश में होने जा रहे जिला पंचायत चुनाव में ग्लैमर का तड़का लगाएंगी.