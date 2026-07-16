अदरक

स्किन को निखारने के लिए आजकल लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर आप स्किन को नेचुरल तरीके से ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो आप बिना महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लगाएं अपनी मॉर्निंग रूटीन में आंवला शॉट को शामिल कर सकते हैं, ये आपकी सेहत के साथ-साथ आपकी स्किन और बालों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आंवला विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है. अगर आप रोजाना इसका सेवन करेंगे, तो शरीर को अंदर से पोषण मिलता है आपको बता दें आप इस आंवला शॉट में 1 छोटा टुकड़ा अदरक का मिलाकर भी पी सकते हैं.