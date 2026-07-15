सेमीकडंक्टर में मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार (15 जुलाई) को 'सेमीकॉन 1.0' की सफलता के बाद घरेलू सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 'सेमीकॉन 2.0' स्कीम को मंजूरी दे दी है. इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 1,27,500 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. सरकार का लक्ष्य सिर्फ चिप फैक्ट्री लगाना नहीं, बल्कि पूरी सप्लाई चेन सिलिकॉन वेफर से लेकर डिजाइन, पैकेजिंग, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट तक भारत में विकसित करना है. यह फैसला ऐसे समय आया है जब AI, इलेक्ट्रिक वाहन, 5G और रक्षा क्षेत्र में चिप्स की मांग तेजी से बढ़ रही है.