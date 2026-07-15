12 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मिली मंजूरी
न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, अब तक 12 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें 1.64 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कुल निवेश प्रस्तावित है. इनमें एक सिलिकॉन फैब, एक सिलिकॉन कार्बाइड फैब, एक इंटीग्रेटेड गैलियम नाइट्राइड माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैब और नौ पैकेजिंग यूनिट्स शामिल हैं. ये यूनिट कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इक्यूपमेंट, ऑटोमोबाइल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, एयरोस्पेस समेत कई क्षेत्रों की चिप जरूरतों को पूरा करेंगी. मंजूर की गई 12 प्रोजेक्ट में माइक्रोन, केयन्स और सीजी सेमी ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है.