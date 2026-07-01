बदलने जा रही मोदी कैबिनेट की तस्वीर

केंद्र सरकार में संभावित कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि संसद के मानसून सत्र से पहले मोदी कैबिनेट में बदलाव हो सकता है.2014 से केंद्र में काबिज मोदी सरकार में अब तक 4 बड़े फेरबदल हो चुके हैं. जुलाई 2021 में अब तक का सबसे बड़ा कैबिनेट फेरबदल हुआ था. इस दौरान 12 सीनियर मंत्रियों का इस्तीफा हुआ था. कैबिनेट में 36 नए चेहरे शामिल किए गए थे. इस बार होने जा रहा मोदी कैबिनेट का संभावित फेरबदल कुछ खास है. क्योंकि, इस बार विपक्षी दलों से बगावत कर BJP में शामिल हुए कुछ चेहरों को भी बड़ा सरप्राइज मिलने की उम्मीद है. आइए जानते हैं ऐसे कौन से 5 चेहरे हैं, जिन्हें BJP बगावत का इनाम दे सकती है:-