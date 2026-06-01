पहले से शादीशुदा थे राजकपूर

राज कपूर की शादी कृष्णा कपूर से हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे. ऐसे में नरगिस के साथ उनका रिश्ता चाहे जितना गहरा रहा हो, शादी करना आसान नहीं था. कहा जाता है कि एक बार दोनों ने बाहर घूमने का प्लान बनाया. काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब राज नहीं आए तो नरगिस को चिंता सताने लगी. वो राज कपूर के देखने के लिए उनके घर चली गईं. वहां जाकर देखा पार्टी चल रही थी. लेकिन राज नहीं थे, वो आगे बढ़ती हुईं, उनके बेडरूम तक चली गईं, वहां देखा कि राज कपूर अपनी वाइफ कृष्णा के गले में हार पहना रहे थे. ये देखकर नरगिस के पैरों तले जम़ीन खिसक गई. आखिर जिदंगी का सच तो यही थी कि वो पहले से शादीशुदा थे, कृष्णा के पति थे. नरगिस वहां से वापस लौट आईं.