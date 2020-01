1 / 30

Mohammad Shami टीम इंडिया के सबसे सफल गेंदबाज मोहम्मद शमी इन दिनों अपनी धारदार बॉलिंग के कारण चर्चा में बने हुए हैं. पिछले बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के अंतिम टी20 मैच में जिस तरह से उन्होंने टीम इंडिया की वापसी करवाई थी उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि मोहम्मद शमी आपकी प्रशंसा के लिए इस समय तो कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं. बीते वर्ष भी शमी का प्रदर्शन शानदार रहा था. 29 वर्षीय पेसर मोहम्मद शमी 21 वनडे मैचों में 5.36 की इकोनोमी रेट से कुल 42 विकेट चटकाकर 2019 में सर्वाधिक वनडे विकेट झटकने वाले खिलाड़ी बने थे. पिछले वर्ष उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. एक मैच में उन्होंने 69 रन देकर 5 विकेट झटका था. बीते साल शमी ने 21 पारियों में 2 बार 4 और एक बार 5 विकेट अपने नाम किए. Mohammad Shami ने बीते वर्ष आईसीसी विश्व कप2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में आखिरी ओवर में हैट्रिक लगा भारत को 11 रन जीत दिलाई थी. विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले Mohammad Shami भारत के दूसरे गेंदबाज बने. जो भी करियर के मोर्चे पर शमी की कोई शान ही नहीं है. लेकिन उनका निजी जीवन बेहद अस्थिर है. उनकी पत्नी हसीन जहां उनसे अलग रहती हैं. दोनों के बीच विवाद के बाद मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है. उनकी बेटी अपनी मां के साथ रहती है. ऐसे में Mohammad Shami अकेले जीवन जीने को विवश हैं. बेटी से बेइंताह मोहब्बत करने वाले शमी समयसमय पर उसकी तस्वीरें शेयर कर अपनी भावना जाहिर करते हैं. एक दिन पहले ही ये तस्वीर शेयर कर Mohammad Shami ने बेटी को प्रति अपने प्यार को कुछ इस अंदाज में बयां किया है. इस फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन लिया है Looking so sweet beta love you so much.god bless you beta see you soon. इस कैप्शन से ही आप अंदाजा लाग सकते है कि शमी किस हद तक अपनी बेटी को Miss करते हैं.