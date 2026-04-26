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Mohini Ekadashi 2026 Donation Items To Remove Poverty Hings To Donate On Mohini Ekadashi For Wealth And Prosperity

Mohini Ekadashi 2026: मोहिनी एकादशी पर करें इन चीजों का दान: घर आएगी सुख-समृद्धि और मिटेगी दरिद्रता

Mohini Ekadashi 2026: मोहिनी एकादशी 2026 पर भगवान विष्णु की कृपा पाने और आर्थिक तंगी दूर करने के लिए करें ये विशेष दान. जानें किन वस्तुओं के दान से घर में आती है बरकत और सुख-शांति.

Mohini Ekadashi 2026: वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है. शास्त्रों में इस एकादशी का महत्व अन्य सभी एकादशियों में विशिष्ट बताया गया है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों से अमृत की रक्षा करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था. मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन विधि-विधान से व्रत रखता है और सामर्थ्य अनुसार दान करता है, उसके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और जीवन में कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता.

यदि आप भी अपने जीवन से दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं और सुख-समृद्धि की कामना रखते हैं, तो मोहिनी एकादशी के शुभ अवसर पर निम्नलिखित वस्तुओं का दान अवश्य करें:

जल सेवा और शीतल पेय का दान

वैशाख की चिलचिलाती धूप और गर्मी के कारण इस समय जल का महत्व बढ़ जाता है. मोहिनी एकादशी पर राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाना या ठंडा जल वितरित करना अश्वमेध यज्ञ के समान फल देता है. इसके अलावा, दूध, चीनी और इलायची से बना शरबत या पना दान करने से मानसिक शांति मिलती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, जिससे घर में कलह क्लेश समाप्त होता है.

अन्न, सत्तू और अनाज का गुप्त दान

हिंदू धर्म में अन्न दान को महादान कहा गया है. मोहिनी एकादशी पर गेहूं, चावल या जौ का दान करने से मां अन्नपूर्णा का वास सदैव आपके घर में रहता है. विशेष रूप से वैशाख मास में सत्तू का दान करना अत्यंत लाभकारी माना गया है. यह न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम है, बल्कि इससे ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव भी शांत होते हैं. यदि आप इसे गुप्त रूप से किसी जरूरतमंद के घर पहुंचाते हैं, तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता.

मौसमी फल और पीले खाद्य पदार्थ

भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है. इस दिन आम, खरबूजा, तरबूज या केला दान करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बृहस्पति धन और संतान का कारक है. फलों का दान करने से व्यापार में उन्नति होती है और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बनते हैं. मंदिर में जाकर पुजारी को पीले फलों की टोकरी भेंट करना भी एक उत्तम विकल्प है.

वस्त्र, छाता और खड़ाऊं (जूते-चप्पल)

इस एकादशी पर गर्मी से बचाव की वस्तुओं का दान विशेष फलदायी है. किसी ब्राह्मण या असहाय व्यक्ति को सूती वस्त्र, छाता या जूते-चप्पल दान करने से जीवन के कठिन मार्ग सुलभ हो जाते हैं. शास्त्रों के अनुसार, जो लोग इस दिन छायादार वस्तुओं का दान करते हैं, उन्हें यमराज के मार्ग में कष्ट नहीं सहना पड़ता और वर्तमान जीवन की बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं.

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तिल, गुड़ और स्वर्ण दान

यदि आप लंबे समय से कर्ज या किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो मोहिनी एकादशी पर तिल और गुड़ का दान जरूर करें. यदि सामर्थ्य हो, तो एक छोटा सा सोने का टुकड़ा या सिक्का दान करना दरिद्रता को जड़ से मिटाने वाला माना गया है. यह दान आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पुण्य संचित करता है.

दान की सही विधि और नियम

ब्रह्म मुहूर्त का महत्व: दान हमेशा सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले करना श्रेष्ठ रहता है.

संकल्प लें: दान देने से पहले हाथ में जल और अक्षत लेकर संकल्प करें कि आप यह दान अपने पितरों की शांति के लिए कर रहे हैं.

बिना अहंकार के दान: दान देते समय मन में यह भाव रखें कि सब कुछ ईश्वर का ही है और मैं केवल माध्यम हूँ.

तुलसी पूजन: शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं. इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.