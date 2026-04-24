ईरान के भीतर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अटकलों का दौर जा

sundayguardianlive की रिपोर्ट के मुताबिक, जानकारों का मानना ​​है कि उनकी यह अनुपस्थिति सीधे तौर पर उनकी चोटों से जुड़ी हो सकती है. चेहरे पर लगी चोटें या सर्जरी से उबरने की प्रक्रिया के कारण सार्वजनिक रूप से सामने आना मुश्किल हो सकता है, खासकर ठीक होने के शुरुआती चरणों में. सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी इसमें एक भूमिका निभा सकती हैं. युद्ध जैसी स्थितियों में, सार्वजनिक रूप से कम सामने आने से लक्षित हमलों से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है. हालांकि, उनकी कोई तस्वीर या वीडियो सामने न आने से ईरान के भीतर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अटकलों का दौर जारी है.