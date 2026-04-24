28 फरवरी के हमले में मोजतबा खामेनेई के साथ क्या हुआ?
28 फरवरी को ईरान के नेतृत्व से जुड़ी में वरिष्ठ हस्तियों से जुड़े परिसरों को शक्तिशाली हमलों में निशाना बनाया गया, जिससे भारी तबाही हुई और कई लोग हताहत हुए. इस हमले में खामेनेई परिवार के कई सदस्यों की मौत हो गई, जिनमें नेतृत्व से जुड़े वरिष्ठ रिश्तेदार भी शामिल थे. इसी हमले के दौरान, कथित तौर पर मोजतबा खामेनेई को उस इलाके के अंदर या उसके पास होने के कारण चोटें आईं, जिसे निशाना बनाया गया था. बाद में खुफिया आकलन से पता चला कि वह बच तो गए, लेकिन उन्हें ऐसी चोटें आईं जिनके लिए तत्काल मेडिकल सहायता की ज़रूरत थी.