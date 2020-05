1 / 20

Bhojpuri Actress Monalisa कोरोना वायरस की वजह से एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ गया है. इस कारण घर से बाहर निकलने की स्टार्स की तड़प देखने लायक है. भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस Monalisa भी कुछ ऐसी ही स्थिति से गुजर रही हैं. उन्होंने संडे को एक फोटो शेयर कर अपने फैन्स से गुड मॉर्निंग बोला है. इस फोटो में Monalisa ट्रैक शूट में नजर आ रही हैं. वह जूते का लेस बांधते हुए फोटो के कैप्शन में कहती हैं Wake Up , Work Out, Look Hot Nothing is Impossible, The Word Itself Says I M Possible. यानी उठिए, वर्क आउट कीजिए, हॉट दीखिए. कुछ भी असंभव नहीं है. शब्द खुद से कहता है कि मैं संभव हूं मोनालिसा की यह तस्वीर और उसके साथ लिखे कैप्शन को फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं. इस कैप्शन में बेहद सकारात्मक संदेश है. वह कहना चाहती हैं कि लॉकडाउन बढ़ने से निराश मत होइए. सब कुछ ठीक हो जाएगा. आप अपना काम जारी रखिए. इससे पहले शनिवार को पोस्ट एक अन्य फोटो में Monalisa अपने ड्रॉविंग रूम में योगा मैट पर FULL SPLIT करती दिख रही हैं. उन्होंने लिखा है कि यह उनकी पहली कोशिश थी. उन्होंने आगे लिखा है कि लॉकडाउन को इंज्वॉय करने का इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता. उन्होंने लिखा है कि Quarantine Life में उनके पास इसके लिए प्रैक्टिश करने का पर्याप्त समय था. वह ऐसा बचपन से करना चाहती थीं और आज उन्होंने कर दिखाया. वैसे मोनालिसा ने खुद को अब केवल भोजपुरी तक ही सीमित नहीं किया है. वह अब टीवी सीरियल नजर में भी हैं. उस सीरियल में उनकी भूमिका की खूब तारीफ हो रही है. आइए देखिए अपनी पंसदीदा एक्ट्रेस की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सभी फोटो इंस्टाग्राम