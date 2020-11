1 / 14

Monalisa Hot Photo in Short Dress Goes Viral On Social Media भोजपुरी एक्ट्रेस Monalisa अपनी तस्वीरों के जरिए सुर्खियों में बनी रहती हैं. मोनालिसा इस वक्त गोवा में अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली मोनालिसा लगातार अपनी हॉट तस्वीरें और वीडियोज़ शेयर कर रही हैं.हाल ही में मोना ने समंदर किनारे शॉर्ट ड्रेस में अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं. मल्टी कलर ड्रेस में वे काफी खूबसूरत लग रही हैं. फैंस भी इन फोटोज पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. जहां कुछ यूजर्स को ये तस्वीरें पसंद आईं वहीं कुछ यूजर्स ने ट्रोल करते हुए कहा कुछ तो शरम करिए नई जेनेरेशन को खराब करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है. बता दें, इंस्टाग्राम पर मोनालिसा के 3.8 मिलियन से अधिक फॉलोवर हैं. सभी फोटो इंस्टाग्राम से.