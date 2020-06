1 / 12

Monalisa Red look Photos मोनालिसा फिल्म इंडस्ट्री में सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर चर्चा बना हुआ है. इस तस्वीर में उन्होंने रेड कलर की ब्रलेट ड्रेस पहने हुई हैं. तस्वीर में वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं. फैंस भी उनकी इस तस्वीर को बेहद पसंद कर रहे हैं. उन्होंने इस तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा You Always Gain By Giving Love.उनकी इस तस्वीर को कुछ ही घंटों में 69 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. बता दें कि मोनालिसा हमेशा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक लोकप्रिय नाम थी और वह कई सफल भोजपुरी फिल्मों का हिस्सा भी रही हैं. सिर्फ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, वह बंगाली, ओडिया, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु में भी कई परियोजनाओं का हिस्सा रही हैं. वह बिग बॉस 10 की कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं. इसके बाद उन्हें कई बड़े टीवी सीरियल्स का ऑफर मिला. उनमें से एक नजर सीरियल भी था, जो काफी पॉपुलर भी हुआ. फोटो साभार इंस्टाग्राम