Monalisa टीवी एक्ट्रेस Monalisa पर इन दिनों Valentines Day का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है. भोजपुरी फिल्मों से नाम कमाने वाली मोनालिसा ने Valentines Week के दौरान कई तस्वीरें शेयर कर जता दिया है कि वह अपने पति Kunwar Vikrant Singh से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं. Valentines Day के मौके पर भी उन्होंने पति के साथ एक बेहद रोमांटिक तस्वीर शेयर कर कैप्शन लिखा है. Happy valentines Day my . Love Me Everyday. इस कैप्शन के साथ उन्होंने दिल के कई सारे इमोजी भी लगाए हैं. इसके जवाब में उनके पति Vikrant Singh ने भी जवाब दिया है और लिखा है Love you. सोशल मीडिया पर इन दोनों का खुलेआम प्यार का इजहार उनके फैन्स को काफी सुखद लग रहा है. कई फैन्स ने इन दोनों को शुभकामनाएं भी हैं. मोनालिसा की इस तस्वीर को एक घंटे से कम समय में करीब 20 हजार लाइक्स मिल चुके हैं. भोजपुरी फिल्मों से नाम कमाने के बाद मोनालिसा इन दिनों टीवी सीरियल्स में काम कर रही हैं. वह Nazar सीरियल में मोहना Mohana कैरेक्ट की भूमिका कर रही हैं. यह एक निगेटिव कैरेक्ट है. इनके इस रोल की खूब प्रशंसा हो रही है. मोनालिसा का मूल नाम अंतरा विश्वास Antara Biswas है. वह Bigg Boss 10 की भी कंटेस्टेंट रह चुकी हैं. मोनालिसा ने 125 से अधिक भोजपुरी फिल्में की हैं. आप भी देखिए मोनालिसा की वैलेनटाइन डे स्पेशल तस्वीरें. सभी फोटो इंस्टाग्राम