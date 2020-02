1 / 12

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से लेकर टीवी सीरियल्स की दुनिया में धमाल मचाने वाली मोनालिसा Monalisa इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरों की वजह से चर्चा में बनी हुई हैं. हाल ही में मोनालिसा Monalisa ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें वह स्लीवलेस ब्लाउज और रेड साड़ी में नजर आ रही हैं. इसमें वह बेहद हसीन लग रही हैं. इस तस्वीर के कैप्शन में मोनालिसा Monalisa ने लिखा है कि In My Mind , I See All My Passionate Memories In Bright , Burning Red. यानी मेरे माइंड में, मुझे ब्राइट में मेरी सभी इमोशनल यादें दिखाई देती हैं, बर्निंग रेड. मोनालिसा Monalisa द्वारा शेयर की गई इस तस्वीर को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. उनकी इस तस्वीर को कुछ ही घंटो में 54 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुकें हैं. इंस्टाग्राम पर मोनालिसा के कुल 28 लाख फॉलोवर्स हैं. बता दें कि मोनालिसा Monalisa Big Boss 10 में इंट्री करने के बाद सुर्खियों में आई थीं. 47 से अधिक भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी मोनालिसा Monalisa संस्कृत से ग्रेजुएट हैं. उन्होंने फिल्म ब्लैकमेल से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसमें वह Ajay Devgan और Sunil Shetty के साथ थीं. फोटो साभार इंस्टाग्राम