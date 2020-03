1 / 13

Monica Dogra Hot Photos भारतीयअमेरिकी गायिका और संगीतकार मोनिका डोगरा ने अपने गायिकी से तो सबका दिल जीता तो है ही मगर उनके लुक्स ने भी कितनों को घायल कर दिया है. मोनिका भारत के पहले इंग्लिश म्यूजिक टैलेंट शो The Stage की जज भी रह चुकी हैं. सिंगर होने के साथ साथ मोनिका एक मशहूर अभिनेत्री भी हैं. उन्होंने Dhobi Ghat, Teraa Surroor A Lethal Love Story, The Spectacular Jihad Of Taz Rahim, Fireflies और David जैसी फिल्मों में भी काम किया है. यही नहीं मोनिका ने Fear Factor Khatron Ke Khiladi 8 में भी हिस्सा लिया था और वो फाइनलिस्ट भी रही थीं. मोनिका उनकी हालिया गीत सीक्रेट सॉस पर लोगों की प्रतिक्रिया को देखते हुए बेहद खुश हैं. इसे मोनिका ने खुद लिखा है और इसके साथ ही उन्होंने इस पर परफॉर्म भी किया है. मोनिका के मुताबिक, यह उनके लिए एक खास परियोजना है, क्योंकि इस गीत को बनाने के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय बीटमेकर और सोका म्यूजिक के निर्माता केशव चंद्रदथ सिंह संग जुड़ी हैं.इस गाने के वीडियो को ऑनलाइन जारी कर दिया गया है और इसमें मोनिका के साथ बॉलीवुड अभिनेता प्रतीक बब्बर भी हैं. Monica Dogra सोशल मीडिया पर अपनी हॉट तस्वीरें पोस्ट करने के लिए भी जानी पहचानी जाती हैं. यहां देखिए Monica Dogra की कुछ तस्वीरें जो इंस्टाग्राम से ली गई है.