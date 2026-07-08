क्या अल-नीनो की वजह से बिगड़ा मॉनसून का बैलेंस?

भारतीय मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल अल-नीनो का असर मॉनसून पर साफ दिखाई दे रहा है. अल-नीनो तब बनता है जब प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है. इसका असर भारत के मॉनसून पर भी पड़ता है. आमतौर पर इससे बारिश कम होती है. इस बार भी अल-नीनो मजबूत है, जबकि ला-नीना कमजोर पड़ गई है. इसके कारण मॉनसून की हवा पूरे देश में समान रूप से आगे नहीं बढ़ पा रही है. उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश सामान्य से 40 से 50 प्रतिशत तक कम रही. वहीं मुंबई और पश्चिमी तट पर अरब सागर से लगातार नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, जिससे वहां लगातार भारी बारिश हो रही है.