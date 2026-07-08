मुंबई में लगातार बारिश
इस साल मानसून पूरे देश में एक जैसा असर नहीं दिखा रहा है. राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश बहुत कम हुई है. इससे खेत सूख रहे हैं और किसानों की चिंता बढ़ गई है. दूसरी तरफ मुंबई, ठाणे और कोंकण क्षेत्र में लगातार तेज बारिश हो रही है. कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं. ट्रैफिक जाम, ट्रेन और फ्लाइट में देरी जैसी समस्याएं रोज सामने आ रही हैं. मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून की शुरुआत थोड़ी देर से हुई और इसकी रफ्तार भी पूरे देश में बराबर नहीं रही. इसी वजह से कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं.