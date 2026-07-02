दिल्ली-NCR में मौजूदा मौसम प्रभाव और अलर्ट

2 जुलाई को दिल्ली में हल्की बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया. लेकिन पहले से ही बहुत भारी बारिश, गरज-चमक और 50-100 kmph की तेज हवाएं चलने की बात कही थी. IMD ने इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया. तापमान में 5-8 डिग्री की गिरावट आई, न्यूनतम 21-23°C और अधिकतम 30-35°C के आसपास रहा. NCR के गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में भी यही स्थिति. इससे सड़कों पर पानी भराव और यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन गर्मी से बड़ी राहत मिली.