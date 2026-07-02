Published By: Farha Fatima | Updated: Jul 2, 2026, 12:24 PM
Delhi monsoon
मानसून एक मौसमी हवा प्रणाली है जिसमें हवाएं दिशा बदलकर नमी लाती हैं. दिल्ली-NCR में यह आमतौर पर 27 जून के आसपास पहुंचता है. यह बारिश लाता है जो गर्मी कम करता है, नदियों-तालाबों को भरता है और खेती के लिए पानी मुहैया कराता है. indiatoday के मुताबिक, इस साल 2026 में मानसून केरल में 4 जून को देरी से पहुंचा था उसके बाद उत्तर की ओर धीरे-धीरे बढ़ा. जून में बारिश की कमी रही, जिससे गर्मी बढ़ी.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) मानसून की आधिकारिक घोषणा तभी करता है जब कुछ शर्तें पूरी हों. सफदरजंग स्टेशन समेत मुख्य जगहों पर दो लगातार दिनों में अच्छी बारिश, पूर्वी हवाओं का आना (नमी वाली), और आसमान में घने बादल छाने चाहिए.
1 जुलाई 2026 को IMD ने हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली सहित क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल स्थिति बताई. 2 जुलाई के बुलेटिन में दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई, तापमान गिरा और लाल/पीला अलर्ट जारी किया गया.
इस साल मानसून केरल में सामान्य से 3 दिन देरी से पहुंचा. एल-नीनो जैसी स्थितियां और अन्य मौसमी फैक्टरों ने प्रगति धीमी की. जून 2026 भारत के कई हिस्सों में सूखा-सा रहा, दिल्ली में गर्मी चरम पर थी. IMD ने 1 जुलाई की प्रेस रिलीज में बताया कि गुजरात, MP, UP, हरियाणा-दिल्ली-पंजाब में आगे बढ़ने की स्थिति बन रही है. Skymet जैसी एजेंसियों ने 4 जुलाई तक दिल्ली पहुंच की भविष्यवाणी की थी.
2 जुलाई को दिल्ली में हल्की बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया. लेकिन पहले से ही बहुत भारी बारिश, गरज-चमक और 50-100 kmph की तेज हवाएं चलने की बात कही थी. IMD ने इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया. तापमान में 5-8 डिग्री की गिरावट आई, न्यूनतम 21-23°C और अधिकतम 30-35°C के आसपास रहा. NCR के गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में भी यही स्थिति. इससे सड़कों पर पानी भराव और यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन गर्मी से बड़ी राहत मिली.
मानसून की बारिश खरीफ फसलों धान, मक्का आदि के लिए जरूरी है. जून की कमी के बाद जुलाई की शुरुआत अच्छी रही. दिल्ली-NCR में जलाशय भरेंगे, भूजल स्तर सुधरेगा. हालांकि IMD का जुलाई पूर्वानुमान सामान्य से थोड़ा कम (94% LPA) बारिश का है. किसानों को सतर्क रहना चाहिए. शहर में बाढ़ या जलभराव की समस्या बढ़ सकती है.
IMD के 7 दिन के बुलेटिन में 2-8 जुलाई तक दिल्ली में बादल छाए रहने, हल्की-मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना है. तापमान धीरे-धीरे स्थिर होगा लेकिन गर्मी कम रहेगी. हवाएं पूर्वी दिशा से चलेंगी जो नमी लाती हैं. NCR के अन्य शहरों में भी यही पैटर्न. लंबे समय में जुलाई में औसत से कम बारिश संभव है.
देशभर में मानसून ने दक्षिण, पूर्व और मध्य भारत को अच्छी बारिश दी, लेकिन उत्तर में देरी हुई. IMD की लंबी अवधि की भविष्यवाणी सामान्य के करीब है, लेकिन क्षेत्रीय भिन्नता रहेगी. दिल्ली-NCR के लिए यह शुरुआत राहत भरी है. आगे की निगरानी जारी रहेगी.
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