तेज बारिश से राहत के साथ बढ़ सकती हैं मुश्किलें
बारिश किसानों और जल स्रोतों के लिए राहत लेकर आती है, लेकिन जब कम समय में बहुत ज्यादा पानी गिरता है तो यही बारिश परेशानी का कारण भी बन सकती है. शहरों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और बिजली से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में पानी भरने से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है. नदियों और नालों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए भी खतरा बढ़ सकता है. पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण सड़कें बंद होने और भूस्खलन जैसी घटनाओं की आशंका रहती है. इसलिए भारी बारिश के दौरान स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेना जरूरी है. खासतौर पर लोगों को जलभराव वाले रास्तों, उफनती नदियों और कमजोर ढलानों के आसपास जाने से बचना चाहिए.