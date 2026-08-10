महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बढ़ेगी बारिश

मध्य भारत में बन रहे बारिश के सिस्टम का असर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है. मौसम मॉडल के अनुसार राज्य के मध्य और आसपास के क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों के दौरान अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है. कुछ जगहों पर बारिश कम समय में ज्यादा तेज हो सकती है. ऐसे में शहरों में जलभराव और ग्रामीण इलाकों में स्थानीय बाढ़ जैसी स्थिति बनने का खतरा रहता है. महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मानसून पहले से सक्रिय है, इसलिए नई बारिश का असर स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. जिन इलाकों में पहले से जमीन में नमी ज्यादा है, वहां अतिरिक्त बारिश पानी जमा होने की समस्या बढ़ा सकती है. वहीं किसानों के लिए यह बारिश फसलों के लिहाज से फायदेमंद साबित हो सकती है. मौसम विभाग के स्थानीय अलर्ट को ध्यान में रखना जरूरी होगा.