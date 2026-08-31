अगस्त में क्यों बिगड़ा मानसून का मूड?
IMD की रिपोर्ट के मुताबिक, जून से शुरू हुए दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान देश के कई हिस्सों में बारिश का वितरण बेहद असमान रहा. कुछ राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई. बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में बारिश की भारी कमी रही. यही वजह है कि अगस्त में बारिश होने के बावजूद पूरे मानसून सीजन का घाटा कम नहीं हो पाया.मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक सिर्फ बारिश की कुल मात्रा ही मायने नहीं रखती, बल्कि बारिश कब और कहां हो रही है, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है.