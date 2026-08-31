1901 के बाद सबसे गर्म अगस्त

भारत में अगस्त 2026 ने मौसम के लिहाज से एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, 1901 के बाद (126 साल) अब तक का सबसे गर्म अगस्त दर्ज हुआ है. इस महीने का औसत तापमान करीब 28°C रहा, जो लंबी अवधि के औसत (Long Period Average) से लगभग 0.67°C ज्यादा है. अगस्त में दर्ज किया गया औसत न्यूनतम यानी रात का तापमान भी पिछले 126 साल में सबसे ज्यादा रहा. इसका मतलब है कि इस बार सिर्फ दिन ही ज्यादा गर्म नहीं रहे, बल्कि रातों में भी तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा. इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम हुई. तुलना करें तो 1901 में अगस्त का औसत तापमान करीब 26.89°C था, यानी एक सदी से ज्यादा समय में अगस्त के तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है.