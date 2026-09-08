क्या होने वाली है मानसून की विदाई?

सितंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. कई इलाकों में आसमान से बादल भी गायब होने लगे हैं. IMD के मुताबिक मानसून की वापसी के लिए लगातार 5 दिनों तक बारिश में कमी, निचले स्तर पर एंटी-साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वातावरण में नमी की कमी जैसे संकेत जरूरी होते हैं. ऐसे में सवाल है कि आखिर किन राज्यों से मानसून विदा होने लगा है और कहां अभी बारिश का दौर जारी रहेगा? आने वाले दिनों में किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, आइए जानते हैं IMD का ताजा अपडेट.