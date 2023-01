सुबह ब्रश करने से पहले पानी पीना

Drink water before brushing आप वास्तव में जागने के ठीक बाद पानी पी सकते हैं, यहां तक कि अपने दांत ब्रश करने से पहले भी. वास्तव में, यह आदत आपको बहुत से लाभ दे सकता है. यहां जानिए कि बिना ब्रश किए पानी पीने से क्याक्या फायदे होते हैं Benefits of drinking water before brushing