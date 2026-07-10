सबसे घनी आबादी

हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ताकि बढ़ती आबादी और उससे जुड़ी चुनौतियों पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके. दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं, जहां जमीन बहुत कम है, लेकिन रहने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि हर वर्ग किलोमीटर में हजारों लोग रहते हैं. कम जगह में ज्यादा आबादी इन देशों के लिए घर, संसाधन और जीवन स्तर से जुड़ी बड़ी चुनौती बन जाती है. worldatlas.com के अनुसार आइए जानते हैं दुनिया के उन 10 देशों के बारे में, जहां आबादी का घनत्व सबसे ज्यादा है. इस लिस्ट में बांग्लादेश, मोनाको सहित कई देश शामिल हैं.