बायो वेपन (केमिकल और बायो हथियार)
बायो और केमिकल हथियार मॉर्डन टेक्नोलॉजी का ऐसा विशानकारी रूप है, जिनका इस्तेमाल युद्ध या आतंकी हमलों में इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है. ये हथियार केमिकल या बीमारी फैलाने वाले वायरस के जरिए काम करते हैं. केमिकल वेपन में दम घोंटने वाले एजेंट, ब्लिस्टरिंग एजेंट, ब्लड एजेंट, रेस्पिरेटरी एजेंट, क्लोरीन और फॉस्जीन गैस, मस्टर्ड गैस और लेविसाइट, हाइड्रोजन साइनायड और सायनोजेन क्लोराइड, सरीन टैबुन और क्विनक्लिडिनिल शामिल है. जबकि, बायो वेपन से एंथ्रेक्स, टुलामेरिया, प्लेग और टाइफस जैसी बीमारियां फैलाते हैं. वायरस एन्सेफलाइटिस, स्मॉलपॉक्स फैला सकते हैं. कई रिसर्च के मुताबिक, पूरी दुनिया में बायोलॉजिकल आतंकवाद फैलाने के लिए चीन ने कोविड-19 को बायो वेपन के रूप मे इस्तेमाल किया था. यानी चीन ने लोगों को बीमार करने के लिए कोरोना वायरस को बायोइंजीनियरिंग से बनाया था.