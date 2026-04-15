‘क्लस्टर बम’ क्या है?

क्लस्टर बम छोटे-छोटे बमों का समूह होता है. ये एक बड़े से कंटेनर में भरे होते हैं. कंटेनर हवा में खुलता है और इससे छोटे-छोटे बम निकल कर एकसाथ कई टारगेट पर हिट करते हैं. क्लस्टर बम से निकले छोटे बमों को जमीन पर गिरने पर या कुछ समय बाद फटने के लिए डिजाइन किया है. यह बम हवा में भी फट सकते हैं. जमीन पर गिरने के कुछ देर बाद भी फट सकते हैं. अगर कोई बम फट नहीं पाता तो भी ये महीनों या सालों तक जमीन में दबा रहता है. इसे छूते ही ये फट जाता है. ईरान ने मार्च में इजरायल के खिलाफ क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था. इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) के होम फ्रंट कमांड के मुताबिक, ईरान ने इजरायल के अजोर शहर पर 20 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया. इनमें एक मिसाइल के वॉरहेड में क्लस्टर बम थे. एक बम का साइज 5-5 किलो बताया गया.