कौन सा जिले सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा

गुजरात के सबसे पढ़े-लिखे जिलों की बात होती है तब दिमाग में अहमदाबाद या फिर गांधीनगर का नाम जरूर आता है. अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आज गलत साबित होंगे. गुजरात के सबसे पढ़े-लिखे जिलों में ये दोनों ही शामिल नहीं है. जानकर यकीन नहीं होगा कि गुजरात के सबसे पढ़े-लिखे जिलों की लिस्ट में सबसे पहला नाम सूरत का है. साल 2011 की जनगणना के मुताबिक सूरत गुजरात का सबसे पढ़ा-लिखा जिला है. जिले में तब साक्षरता 85 फीसदी से ज्यादा दर्ज की गई. साल 2011 के डेटा से पता चलता है कि जिले में करीब 100 में से 85 लोग पढ़े-लिखे हैं. इसी वजह से इसे गुजरात का सबसे शिक्षित जिला माना जाता है. यही कारण है कि यहां अनपढ़ लोगों की संख्या राज्य के कई दूसरे जिलों की तुलना में काफी कम है.