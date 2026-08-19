सबसे शिक्षित जिला

बिहार को अक्सर शिक्षा के मामले में पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, मगर इसी बिहार में एक ऐसा जिला है जिसने साक्षरता के मामले में पूरे राज्य में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है. रोहतास बिहार का सबसे अधिक साक्षर जिला है. जनगणना 2011 के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, यहां की साक्षरता दर 75.59 प्रतिशत थी. यह राज्य के सभी 38 जिलों में सबसे ज्यादा थी. वहीं पूरे बिहार की साक्षरता दर 63.82 प्रतिशत थी. यानी रोहतास की साक्षरता दर राज्य के औसत से करीब 11.77 प्रतिशत अंक ज्यादा थी. बिहार सरकार के राज्य-स्तरीय जनगणना आंकड़े भी रोहतास को राज्य का सबसे अधिक साक्षर जिला बताते हैं.