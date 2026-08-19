साक्षरता के आंकड़े
सिर्फ प्रतिशत देखकर पूरी तस्वीर सामने नहीं आती, इसलिए लोगों की संख्या देखना भी जरूरी है. बिहार सरकार की 2011 की जिला-वार तालिका के अनुसार रोहतास में कुल 18,66,684 साक्षर लोग दर्ज किए गए थे. इनमें 11,01,703 पुरुष और 7,64,981 महिलाएं थीं. यह आंकड़ा बताता है कि जिले की बड़ी आबादी जनगणना के समय साक्षर श्रेणी में थी. भारत की जनगणना में साक्षरता का आंकड़ा 7 वर्ष और उससे अधिक उम्र की आबादी के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए इसे जिले की पूरी आबादी का पढ़ा-लिखा प्रतिशत नहीं समझना चाहिए.