कुल साक्षरता दर

आंकड़ों के हिसाब से ईस्ट दिल्ली जिले की कुल साक्षरता दर 89.31 प्रतिशत थी. तुलना के लिए, 2011 में पूरी दिल्ली की साक्षरता दर करीब 86.21 प्रतिशत थी. इस तरह ईस्ट दिल्ली जिला दिल्ली के औसत से लगभग 3 प्रतिशत अंक आगे था. नई दिल्ली जिले की कुल साक्षरता दर 88.34 प्रतिशत थी. सरकारी रिकॉर्ड में साल 2001 में नई दिल्ली की साक्षरता दर 83.24 प्रतिशत थी, जो 2011 में बढ़कर 88.34 प्रतिशत हो गई. इसका मतलब एक दशक में जिले की साक्षरता दर में करीब 5.1 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी दर्ज हुई. यह आंकड़ा दिल्ली सरकार की आधिकारिक जिला जानकारी और जनगणना 2011 के रिकॉर्ड पर आधारित है.