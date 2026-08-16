1/7 सबसे पढ़ा-लिखा जिला दिल्ली के किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है इसका जवाब ईस्ट दिल्ली जिला है. साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहां कुल साक्षरता दर 89.31 प्रतिशत दर्ज की गई थी. दिल्ली सरकार के आधिकारिक आंकड़े भी ईस्ट दिल्ली को दिल्ली के जिलों में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला बताते हैं. यानी 7 साल और उससे अधिक उम्र की आबादी में करीब 89 प्रतिशत लोग साक्षर थे. यह आंकड़ा केवल कितने लोग पढ़ाई कर चुके हैं नहीं बताता, बल्कि जनगणना में इस्तेमाल की गई साक्षरता की परिभाषा के अनुसार तैयार किया गया है.