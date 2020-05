1 / 10

छोटे परदे की बेहतरीन अदाकारा दिव्यांका त्रिपाठी मदर्स डे पर अपने संदश को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. उन्होंन मदर्स डे पर अपनी मां के साथसाथ सास को भी विश किया है. उन्होंने दो खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. पहली तस्वीरे में वह अपनी मां के साथ हैं. इसके साथ उन्होंने एक लंबा कैप्शन भी लिखा है. Poetic अंदाज में लिखे गए इस संदेश में उन्होंने अपनी मां से यह जानने की कोशिश की है कि आखिर आपका सीक्रेट क्या है उनका ये संदेश कुछ इस तरह है Mummy.Tell me the secret. what are you made of.You dont compete, you just outshine yourself with grace.You do not tire or stagnate. Tell me the secret, what drives you. You are unstoppable but you are in no race. Inspite of all odds, you find a reason to upgrade Uplifting yourself from being a house wife to a sports person, dancer, entrepreneur and social worker, you have been more like a trapezist aweinspiring people and leaving me amazed.Thanks for defining for us how a woman should be todayLove you, Divyanka, Vivek, Priyanka, Aishwarya उनके इस संदेश के बेहद गहरे भाव है. वह अपनी मां के बारे में कहती हैं कि मम्मी आप किस चीज से बनी हो. आप कंपीट नहीं करती बल्कि आप खुद ही चमकती हो. आप थकती नहीं हो. आखिर इस सबका का सीक्रेट क्या है. आप कभी रुकती नहीं हो लेकिन आप किसी रेस में नहीं हो. तमाम बाधाओं के बावजूद आप अपने लिेए रास्ता बनाती हो.इसी तरह दूसरी तस्वीर में दिव्यांका अपनी सास से कहती है कि आपने मुझे मेरी मां बनने के लिए चुना. इसके लिए आपको धन्यवाद. इस तस्वीर में दोनों चटक लाल रंग की सूट में हैं. इस तस्वीर में वे दोनों बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. आप भी देखिए दिव्यांक की कुछ तस्वीरें सभी फोटो इंस्टाग्राम